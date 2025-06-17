الدولار يتراجع في العراق بعد موجة ارتفاع

وانخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 143850 ديناراً مقابل 100 دولار .اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.