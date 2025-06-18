بالوثيقة.. سوق العراق للأوراق المالية يلغي إجازة ترخيص شركة الباتك

وجاء في وثيقة صادر عن السوق ووردت لـ ، انه "استناداً الى كتاب هيأة الاوراق المالية المرقم 1169/5 في 2025/6/5 التنظيمية رقم (5) توقف وايقاف وشطب شركات الوساطة واللائحة بالاوراق المالية تقرر الاتي :-اسقاط صفة الوساطة عن شركة الباتك للوساطة المملوكة بالكامللمصرف والغاء اجازة وترخيص الشركة من مزاولة العمل فيالسوق استناداً للمادة (3/ / تاسعاً) من اللائحة التنظيمية اعلاه التي تنص تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في احدى الحالات الاتية " في حالة ايقاف الشركة عن العمل في السوق بقرار من الهيأة او السوق ولم تتخذ الشركة اجراءات لعودتها الى العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الإيقاف".2- استمرار غلق جميع محطات التداول المخصصة للشركة .3- نرجو تصفية حساب الامانات وتقديم مايثبت اعادة اموال المستثمرين اليهم خلال مدة اقصاها 2025/6/254- سيتم اعادة اسهم المساهمين المودعة في حساب الشركة الى حساب مركز الايداع .5- يتحمل مسؤولية اية التزامات مالية وقانونية تظهر على الشركة بعد هذا التاريخ نتيجة نشاطها السابق ونرجوا الاحتفاظ بما يؤيد كافة عمليات الشركة السابقة .