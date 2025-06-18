تصريحات ترامب الأخيرة تهوي بالنفط

بحلول الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت ، انخفضت بمقدار 1.40 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتصل إلى 76.73 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 1.29 دولار، أو 1.7 بالمئة، ليصل إلى 73.55 دولار، وكان كلا العقدين قد حققا مكاسب بأكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة.وانخفضت الأسعار بعد أن رفض يوم الأربعاء الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت تخطط لضرب أو منشآتها النووية، وقال إن الإيرانيين تواصلوا، لكنه يشعر أن "الوقت قد فات للحديث".وقال إن إيران اقترحت إجراء محادثات في ، لكنه لم يقدم تفاصيل، وقال ، كبير المحللين في مجموعة : "إنه يقترح بشكل أساسي أن تقول إيران: حسناً، سنوقف برنامجنا النووي"، وأضاف: "هذا من شأنه أن يجنّب الولايات المتحدة الدخول في صراع، ويقلّل من المخاطر".