9 دول اوروبية تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في ، وزراء خارجية وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.وأشار الوزراء إلى رأي الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".وقال وزير الخارجية البلجيكي بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.