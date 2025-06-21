كشف حقيقة توقف تصدير النفط من موانئ البصرة

نفت شركة ، السبت، توقف تصدير النفط من موانئ المحافظة.​

وقالت الشركة في بيان، "تداولت بعض وسائل الإعلام هذا اليوم أخبارا عن توقف تصدير النفط من موانئ مدينة لمدة 9 أيام بسبب التوتر في الشرق الأوسط المرتبط بالنزاع الدائر بين الكيان الصهيوني وإيران حسب هذه الوسائل".

وأضاف البيان أن "هذه الأنباء عارية عن تماما"، مشيرا الى أن "تصدير النفط مستمر من موانئنا النفطية على وفق المعدلات الطبيعية لحصتنا في ".