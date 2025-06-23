خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل

وبحسب البيانات، تسارع نمو أسعار " " بشكل ملحوظ متجاوزا 80 دولارا لأول مرة منذ 21 كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 80.98 دولارا، ثم تجاوز عند 01:01 مستوى 81 دولارا لأول مرة منذ 20 يناير، مسجلا 81.4 دولارا (بارتفاع 5.28%).وكانت عقود "برنت" تتداول عند 80.41 دولارا للبرميل (بارتفاع 3.98%)، بينما ارتفعت عقود النفط من نوع "WTI" لتسليم آب 2025 بنسبة 5.89% إلى 78.40 دولارا للبرميل.