عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد الاضطرابات

بحلول الساعة 0117 بتوقيت غرينتش، ارتفعت 1.92 دولار أو 2.49 بالمئة لتبلغ 78.93 دولار للبرميل.وارتفعت عقود خام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار أو 2.56 بالمئة لتصل إلى 75.73 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.وقفز كلا الخامين بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على الترتيب للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغانه في خمسة أشهر، قبل أن يتخليان عن بعض المكاسب.وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن قال الرئيس الأميركي إنه "محا" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات في مطلع الأسبوع، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط مع تعهد بالدفاع عن نفسها.13 بالمئة منذ بدء الصراع في 13 يونيو، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمئة.