انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو 2025.





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سعر البيع: 144,500

سعر الشراء: 143,750

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سعر البيع: 144,200

سعر الشراء: 143,800

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سعر البيع: 144,000

سعر الشراء: 143,600



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 144,500سعر الشراء: 143,750سعر البيع: 144,200سعر الشراء: 143,800سعر البيع: 144,000سعر الشراء: 143,600وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.