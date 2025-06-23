للمهتمين بصرف الدولار.. اليكم الأسعار الان

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في والكفاح.



سعر البيع: 144.500

سعر الشراء: 143.750

:

سعر البيع: 144.200

سعر الشراء: 143.800

:

سعر البيع: 144.000

سعر الشراء: 143.600

سعر البيع: 144.500سعر الشراء: 143.750سعر البيع: 144.200سعر الشراء: 143.800سعر البيع: 144.000سعر الشراء: 143.600