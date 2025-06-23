أسعار النفط تسجل خسارة بقيمة 5% عالمياً

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماًُ صاروخياً على قاعدة العديد رداً على قيام بقصف المنشآت النووية الإيرانية فجر يوم أمس الأحد.وجاء الانخفاض في أسعار النفط بعدما توقع محللو السوق بما يتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل عند استئناف التداول مساء الأحد.