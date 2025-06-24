انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو 2025.





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سعر البيع: 143,500

سعر الشراء: 142,250

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سعر البيع: 142,300

سعر الشراء: 142,000

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سعر البيع: 142,750

سعر الشراء: 142,250



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 143,500سعر الشراء: 142,250سعر البيع: 142,300سعر الشراء: 142,000سعر البيع: 142,750سعر الشراء: 142,250وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.