المالية تطلق تمويل الدفعة الثالثة من مستحقات هذه الفئة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذا الإجراء يأتي ضمن التزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة المحاصيل الاستراتيجية."وتابعت، ان "المبالغ المُطلقة تشمل المستحقات المُثبتة أصولياً والمُرسلة من ، وسيُجري صرفها وفق السياقات المالية المعتمدة لضمان وصولها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير".وأضافت، ان "الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها".