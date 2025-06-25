مع إغلاق بورصة بغداد.. سعر جديد للدولار

انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في مع إغلاق البورصة.

سعر البيع: 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر الشراء: 140,250 ديناراً مقابل 100 دولار.