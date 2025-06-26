أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 26 حزيران/ يونيو 2025.



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سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,150

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سعر البيع: 141,500

سعر الشراء: 141,300

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سعر البيع: 141,600

سعر الشراء: 141,250



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 141,750سعر الشراء: 141,150سعر البيع: 141,500سعر الشراء: 141,300سعر البيع: 141,600سعر الشراء: 141,250وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.