الأرباح الصناعية في الصين تهبط بـ9% خلال ايار

وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 9.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي. وهذا يمثل أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 10 بالمئة.وتراجعت الأرباح الصناعية عن الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 1.1 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام السابق.وذكر الوطني أن الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة.