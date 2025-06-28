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"طريق التنمية".. أول نقل مباشر للبضائع عبر العراق
اقتصاد
2025-06-28 | 15:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,061 شوهد
شهدت مدينة إسطنبول التركية حفلا لإطلاق عمليات نقل الشاحنات بين
تركيا
والعراق والكويت وألمانيا والأردن.
وأقيم الحفل على هامش
منتدى
"ممرات النقل العالمية" الذي عُقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات.
وذكرت وكالة "
الأناضول
" أن مسار العبور عبر
العراق
كان مغلقا أمام عمليات النقل منذ عام 2003، ما منع النقل العابر عبر العراق.
وأضافت أنه ومع وضع
بغداد
نظام الشاحنات حيز التنفيذ، تم فتح مسار العبور حيث انطلقت 3 مركبات في 25 يونيو الجاري لنقل البضائع إلى
الكويت
عبر العراق ليكون هذا أول نقل مباشر إلى الكويت منذ 22 عاما.
وبما أن مسار العبور عبر
سوريا
مغلق منذ عام 2011، لم يكن
النقل البري
المباشر إلى
الأردن
ممكنا.
وأشارت الوكالة إلى أنه وفي 27 يونيو 2025 قامت مركبة تحمل بضائع من
ألمانيا
بالنقل إلى الأردن عبر مسارات
تركيا
ـ العراق ليكون هذا أول نقل بري مباشر إلى الأردن منذ 14 عاما.
وفي كلمة خلال الحفل، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي
عبد القادر أورال أوغلو
، إنهم يريدون أن تنطلق الشاحنات من تركيا برا لتصل إلى العراق ثم الكويت والأردن كأول مرحلة من "
طريق التنمية
".
وأضاف: "قمنا ببداية أولية.. هذا بمثابة بروفة لطريق التنمية.. نكون بذلك قد نفذنا المشروع الأولي للحفاظ على حيوية الممرات.. وسنتتبع نحن الشاحنات التي تنطلق من تركيا".
بدوره، قال
ناصر الأسدي
مستشار
رئيس الوزراء
العراقي لشؤون النقل، إن بلاده تريد الجمع بين
الشرق والغرب
عبر أراضيها.
وأضاف: "ندعم طريق التنمية بتصميمه الكامل ونهنئ تركيا.. هذه هي الخطوة الأولى وننتظر الخطوات التالية".
و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول
الخليج العربي
.
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