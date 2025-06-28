"طريق التنمية".. أول نقل مباشر للبضائع عبر العراق

وأقيم الحفل على هامش "ممرات النقل العالمية" الذي عُقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات.وذكرت وكالة " " أن مسار العبور عبر كان مغلقا أمام عمليات النقل منذ عام 2003، ما منع النقل العابر عبر العراق.وأضافت أنه ومع وضع نظام الشاحنات حيز التنفيذ، تم فتح مسار العبور حيث انطلقت 3 مركبات في 25 يونيو الجاري لنقل البضائع إلى عبر العراق ليكون هذا أول نقل مباشر إلى الكويت منذ 22 عاما.وبما أن مسار العبور عبر مغلق منذ عام 2011، لم يكن المباشر إلى ممكنا.وأشارت الوكالة إلى أنه وفي 27 يونيو 2025 قامت مركبة تحمل بضائع من بالنقل إلى الأردن عبر مسارات ـ العراق ليكون هذا أول نقل بري مباشر إلى الأردن منذ 14 عاما.وفي كلمة خلال الحفل، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي ، إنهم يريدون أن تنطلق الشاحنات من تركيا برا لتصل إلى العراق ثم الكويت والأردن كأول مرحلة من " ".وأضاف: "قمنا ببداية أولية.. هذا بمثابة بروفة لطريق التنمية.. نكون بذلك قد نفذنا المشروع الأولي للحفاظ على حيوية الممرات.. وسنتتبع نحن الشاحنات التي تنطلق من تركيا".بدوره، قال مستشار العراقي لشؤون النقل، إن بلاده تريد الجمع بين عبر أراضيها.وأضاف: "ندعم طريق التنمية بتصميمه الكامل ونهنئ تركيا.. هذه هي الخطوة الأولى وننتظر الخطوات التالية".و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول .