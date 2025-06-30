للمهتمين بالدولار.. اليكم الأسعار

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.



سعر البيع: 142500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار



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سعر البيع: 141,500

سعر الشراء: 141,000



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سعر البيع: 142,500

سعر الشراء: 140,250



سعر البيع: 142500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 140500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 141,500سعر الشراء: 141,000سعر البيع: 142,500سعر الشراء: 140,250