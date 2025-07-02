انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 2 تموز 2025.



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سعر البيع: 142,000

سعر الشراء: 141,250

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سعر البيع: 141,350

سعر الشراء: 141,100

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سعر البيع: 141,500

سعر الشراء: 141,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 142,000سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,350سعر الشراء: 141,100سعر البيع: 141,500سعر الشراء: 141,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.