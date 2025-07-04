"أوبك+" يقدم موعد اجتماعه إلى الغد

تدرس وشركاؤها في التحالف رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، ضمن خطتهم لاستعادة الحصة السوقية التي فقدوها خلال الفترة الماضية.وأوضح المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لأن التعديل لم يُعلن رسمياً بعد، أن تغيير موعد الاجتماع جاء لأسباب تتعلق بالجدولة.