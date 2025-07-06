أسعار الدولار رغم العطلة

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأحد 6 تموز 2025.



سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,250



سعر البيع: 141,250

سعر الشراء: 140,000



سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,250

سعر البيع: 141,750سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,250سعر الشراء: 140,000سعر البيع: 141,750سعر الشراء: 141,250