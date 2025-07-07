إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 7 تموز/ يوليو 2025.



سعر الشراء: 140,250لكل 100 دولار



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

سعر البيع: 142,250 لكل 100 دولارسعر الشراء: 140,250لكل 100 دولاروكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.