بعد مكاسب الجمعة.. أسعار الغاز تستقر في أوروبا

وحامت العقود المستقبلية القياسية قرب 33 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم الإثنين، بعد أن سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة حتى يوم الجمعة.وتستعد لإرسال خطابات إلى عشرات الدول في الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء مهلة التسعين يوماً التي منحتها إدارة ترمب لتعليق زيادة الرسوم يوم الأربعاء.وأثار الإعلان الأولي لرسوم ترمب في مطلع أبريل/ نيسان المخاوف من ركود أميركي، وأدى إلى هبوط أسعار الطاقة وسط توقعات بأن الاقتصاد الأضعف سيقلّص الطلب.وبالنسبة لأوروبا، التي تتنافس مع دول أخرى على شحنات الغاز الطبيعي المسال، قد يُسهِم تراجع الأسعار في دعم جهودها لإعادة ملء مخزون الوقود قبل العام الجاري.