مدرب ميلان يؤكد ضمّ لوكا مودريتش

مودريتش (38 عاماً) ينضمّ إلى في صفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع ، علماً أنه يخوض معه في .وسيلحق مودريتش بالمدرب الجديد ، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق، بعد موسم مخيّب احتلّ فيه النادي المركز الثامن وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية.وكانت تقارير أفادت بأن اللاعب سيوقع عقداً لموسم واحد، إضافة إلى إمكانية تمديده لموسم ثانٍ، وسيحصل على راتب يبلغ نحو 3 ملايين يورو.وقال أليغري: "سيصل مودريتش في أغسطس. إنه لاعب استثنائي... بالنسبة إلى الجمهور، أقول له إن أهم شيء هو العمل بكل جدية يومياً. الطريقة الوحيدة لاستعادة الاحترام هي تحمّل المسؤولية وتحقيق النتائج. سنحتاج بالتأكيد إلى دعمكم".ميلان تخلّى عن لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز لمانشستر سيتي، فيما أن الظهير الأيسر الفرنسي تيو في طريقه إلى .وقال أليغري في هذا الصدد: "في حين أن ريندرز وهيرنانديز لن يكونا جزءاً من الفريق الموسم المقبل، يبدو أن مانيان ورافاييل يرغبان في البقاء".