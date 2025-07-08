عالميا.. تراجع أسعار النفط بفعل الرسوم الأمريكية وقرار أوبك

وانخفضت 21 سنتا إلى 69.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 67.69 دولاراً للبرميل.وأبلغ الرئيس الأميركي أمس الاثنين شركائه التجاريين، ومن بينهم موردون رئيسيون مثل واليابان، بالإضافة إلى مصدرين أصغر مثل صربيا وتايلاند وتونس، بأن الرسوم الأميركية المرتفعة ستبدأ في أول أغسطس/ آب، ما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام.وأثارت رسوم الجمركية حالة من عدم اليقين في السوق ومخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط.ومع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن الطلب الحالي لا يزال قوياً، لا سيّما في ، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما دعم الأسعار. وأظهرت بيانات من مجموعة السفر (إيه.إيه.إيه) الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يسافر 72.2 مليون أميركي، وهو رقم قياسي، أكثر من 80 كيلومتراً لقضاء /تموز.