أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو 2025.





سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.