إيران.. حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإسرائيلي على البلاد

وكشف سعيد أوهادي، رئيس والمحاربين القدامى في ، الحصيلة في مقابلة بثها التليفزيون الإيراني الرسمي.وأشار أوهادي إلى أن حصيلة الشهداء قد تصل إلى 1100 نظرا لخطورة إصابات بعض الجرحى.وخلال الحرب، قللت إيران من شأن تأثير القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له، والذي استمر 12 يوما، رغم أنه دمر دفاعاتها الجوية، ومواقع عسكرية وألحق أضرارا بمنشآتها النووية.وقالت ، التي تتخذ من مقرا لها والتي اعتادت تقديم أرقام مفصلة لضحايا موجات الاضطرابات المختلفة في إيران، إن عدد الشهداء بلغ 1190 شخصا، بينهم 436 مدنيا و435 من قوات الأمن.