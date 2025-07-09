القطاع السياحي في العراق يشهد تطورًا ملحوظًا.. اقتصادي يكشف بالأرقام

أما إجمالي عدد النزلاء في الفنادق العراقية لعام 2023 – بحسب - فقد وصل إلى 9.5 مليون نزيل، منهم 28% من الأجانب، أي نحو 2.7 مليون نزيل أجنبي. وقد تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد النزلاء في الفنادق، حيث استحوذت على أكثر من 29% من الإجمالي. تلتها بنسبة 20%، ثم التي استحوذت على 18%.على مستوى النزلاء الأجانب، كانت الأشرف الأكثر استقطابًا، حيث استحوذت على 35% من إجمالي النزلاء الأجانب، تلتها بنسبة 30%، ثم محافظة بنسبة 11.6%.من المتوقع – وفقا للعبيدي - أن يشهد القطاع السياحي مزيدًا من النمو خلال السنوات القادمة، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية في هذا القطاع واستقرار الوضع الأمني، مما يعزز جاذبية للزوار. رغم هذا النمو الكبير، لا تزال السياحة التاريخية في العراق تعاني من ضعف ملحوظ. فمحافظتا وذي قار، اللتان تحتويان على مواقع تاريخية مهمة، تظلان من بين أقل المحافظات نشاطًا سياحيًا، حيث سجلت 6 فنادق فقط، بينما كان في 11 فندقًا فقط، مع غياب تام للمرافق السياحية.كما إن القطاع السياحي يُعد البديل الحقيقي للقطاع النفطي في العراق. ورغم التحديات الأمنية التي مر بها البلد في السنوات الأخيرة، فإن القطاع السياحي ظل في حالة نمو مستمر ومتقدم، سواء من حيث عدد المنشآت السياحية أو أعداد النزلاء. لذلك، يجب أن يحظى هذا القطاع باهتمام أكبر، فهو يمثل البديل الوحيد والمستدام لأي تحديات قد تؤثر على القطاع النفطي، كما أن لديه القدرة على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب العبيدي.