القطاع السياحي في العراق يشهد تطورًا ملحوظًا.. اقتصادي يكشف بالأرقام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انتهاء اجتماع ترامب ونتنياهو دون تصريحات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532872-638876441494107353.jpg
القطاع السياحي في العراق يشهد تطورًا ملحوظًا.. اقتصادي يكشف بالأرقام
اقتصاد
2025-07-09 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
237 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
يشهد القطاع السياحي في
العراق
تطورًا ملحوظًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء. فقد بلغ عدد الفنادق السياحية في العراق لعام 2023 أكثر من 2418 فندقًا، بزيادة قدرها 86% على مدار عشر سنوات. كما سجلت إيرادات هذه الفنادق في 2023 نحو 695 مليار دينار عراقي، مرتفعة بنسبة 166% مقارنة بعام 2015، بحسب الخبير الاقتصادي
منار العبيدي
.
أما إجمالي عدد النزلاء في الفنادق العراقية لعام 2023 – بحسب
العبيدي
- فقد وصل إلى 9.5 مليون نزيل، منهم 28% من الأجانب، أي نحو 2.7 مليون نزيل أجنبي. وقد تصدرت
محافظة السليمانية
قائمة المحافظات من حيث عدد النزلاء في الفنادق، حيث استحوذت على أكثر من 29% من الإجمالي. تلتها
محافظة كربلاء المقدسة
بنسبة 20%، ثم
محافظة أربيل
التي استحوذت على 18%.
على مستوى النزلاء الأجانب، كانت
محافظة النجف
الأشرف الأكثر استقطابًا، حيث استحوذت على 35% من إجمالي النزلاء الأجانب، تلتها
محافظة كربلاء
المقدسة
بنسبة 30%، ثم محافظة
أربيل
بنسبة 11.6%.
من المتوقع – وفقا للعبيدي - أن يشهد القطاع السياحي مزيدًا من النمو خلال السنوات القادمة، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية في هذا القطاع واستقرار الوضع الأمني، مما يعزز جاذبية
العراق
للزوار. رغم هذا النمو الكبير، لا تزال السياحة التاريخية في العراق تعاني من ضعف ملحوظ. فمحافظتا
بابل
وذي قار، اللتان تحتويان على مواقع تاريخية مهمة، تظلان من بين أقل المحافظات نشاطًا سياحيًا، حيث سجلت
محافظة بابل
6 فنادق فقط، بينما كان في
محافظة ذي قار
11 فندقًا فقط، مع غياب تام للمرافق السياحية.
كما إن القطاع السياحي يُعد البديل الحقيقي للقطاع النفطي في العراق. ورغم التحديات الأمنية التي مر بها البلد في السنوات الأخيرة، فإن القطاع السياحي ظل في حالة نمو مستمر ومتقدم، سواء من حيث عدد المنشآت السياحية أو أعداد النزلاء. لذلك، يجب أن يحظى هذا القطاع باهتمام أكبر، فهو يمثل البديل الوحيد والمستدام لأي تحديات قد تؤثر على القطاع النفطي، كما أن لديه القدرة على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب العبيدي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اقتصادي يكشف عن فرصة لتحويل العراق إلى "لاعب إقليمي فاعل"
05:26 | 2025-04-13
6 مليار دولار سنوياً.. اقتصادي يكشف بالأرقام حجم إنفاق العراقيين على السفر
04:39 | 2025-06-11
لجنة التحقيق تكشف تطورا جديدا في ملابسات وفاة المهندس بشير
07:37 | 2025-04-12
اقتصادي يكشف الجهات الحكومية المستحوذة على النسبة الأكبر من الرواتب والزيادات
05:13 | 2025-06-04
القطاع السياحي في العراق
يشهد تطورًا ملحوظًا
اقتصادي يكشف بالأرقام
محافظة كربلاء المقدسة
محافظة السليمانية
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
محافظة ذي قار
منار العبيدي
محافظة أربيل
محافظة النجف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله
محليات
30.33%
02:09 | 2025-07-09
الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله
02:09 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
26.26%
03:56 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-09
تنويه هام للعراقيين: تجنبوا هذه الطرق
محليات
22.43%
02:21 | 2025-07-08
تنويه هام للعراقيين: تجنبوا هذه الطرق
02:21 | 2025-07-08
الدولار يتراجع من جديد وينعش الدينار العراقي
اقتصاد
20.99%
10:17 | 2025-07-07
الدولار يتراجع من جديد وينعش الدينار العراقي
10:17 | 2025-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
اخترنا لك
هيئة مراقبة الواردات تكشف سلبيات تأخير جداول الموازنة العامة
04:06 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-09
ملف "أونا أويل".. قضية الفساد التي أُغلقت بصمت وتنتظر إعادة التحقيق
03:10 | 2025-07-09
الخزانة الأميركية: نعلم باسطول الظل وخلط النفط العراقي بالايراني
05:23 | 2025-07-08
إيران.. حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإسرائيلي على البلاد
05:17 | 2025-07-08
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:54 | 2025-07-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.