اسعار الدولار في خانة الاستقرار مع الاغلاق

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

-أسعار البيع استقرت عند 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

-أسعار الشراء بلغت 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

