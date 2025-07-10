بينها الصين وسويسرا.. أكثر الاقتصادات المتأثرة بالتغيرات المناخية

يؤثر التغير المناخي على جميع مناحي الحياة، ويترك بصمة واضحة في الاقتصاد العالمي؛ إذ تؤثر الحرارة المرتفعة على الأمن الغذائي، الثروات الطبيعية، والموارد الأخرى المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا التقرير، نعرض بعض من أكثر الدول تأثرًا -من الناحية الاقتصادية- بالتغيرات المناخية، وفقًا لموقع شركة "سويس ري" (Swiss Re).إليكم أبرز 10 اقتصادات متأثرة بالتغيرات المناخية:1-ذلك الأرخبيل المكون من 7641 جزيرة في جنوب ، غرب ، تعاني بصورة كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي، ما يُعرضها للظواهر الطقسية ؛ إذ تقع في حزام غرب المحيط الهادئ، ويرتفع منسوب مياه البحر، كما تتأثر بالحرارة المرتفعة. وتواجه خسارة وصلت إلى 3% في الناتج المحلي الإجمالي.2-على الرغم من كونها أحد الملوثين الكبار، ومسؤولة تاريخيًا -بصورة كبيرة- عن تسارع التغيرات المناخية، وهي أيضًا نفس الدولة التي قلصت اهتماماتها وتمويلها مؤخرًا في العمل المناخي، إلا أنها من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية؛ ويتجلى ذلك في الأعاصير وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة وتغيرات في أنماط هطول الأمطار. وبسبب ذلك، تشهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي يُقدر بنحو 0.38%.3-في آسيا، تقع تايلاند المتأثرة بالتغيرات المناخية؛ فعند النظر إليها عبر الخريطة، نجد أن سواحلها ممتدة، ما يعرضها لارتفاع مستوى سطح البحر، إضافة إلى أنها تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة المتأثرة بالحرارة المرتفعة. وبالفعل شهدت ترجعًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 0.36%.4-على الرغم من وقوعها في قلب القارة العجوز -أوروبا- إلا أنّ النمسا متأثرة بصورة كبيرة بالتغيرات المناخية نتيجة لموقعها غير الساحلي وتضاريسها الجبلية وارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في ذوبان الجليد؛ فتتعرض لظواهر طقسية متطرفة تؤثر على اقتصادها. وبالفعل شهدت النمسا تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.25%.5-ربما لا توجد صناعة لم تتدخل فيها الصين، ووجودها اقتصاديًا مهمًا للعالم بأسره؛ فهي تضم ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ الاقتصاد الصيني يواجه بعض التحديات نتيجة التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر. وبالفعل شهدت الصين تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي 0.22% نتيجة التأثيرات المناخية.6- تايوانشهدت تايوان مؤخرًا أعلى مستويات لدرجات الحرارة منذ ؛ نتيجة الاحتباس الحراري، وأثر ذلك بصورة مباشرة على اقتصادها الذي شهد تراجعًا يُقدر بنحو 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي.7- الهندشبه القارة ، المشهورة بالهند، وهي الدولة المكتظة بالسكان، واستطاعت أن تتخطى الصين إلى رقم قياسي في إجمالي عدد السكان، هي نفسها التي تعاني من التغيرات المناخية وسط ضغوطات اقتصادية وعسكرية وصراعات جيوسياسية متعددة، وتشهد انخفاضًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 0.2%.8-قارة أستراليا التي تضم مواردًا طبيعية ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، تلك الموارد تلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصادها، على سبيل المثال، الحاجز المرجاني ، الذي يضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية، وهو نفسه الذي أثبتت العديد من الدراسات أن التغيرات المناخية تضعه في خطر، بسبب ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية. وقد شهدت أستراليا بالفعل تراجعًا في ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة التغيرات المناخية يُقدر بنحو 0.19%.9-على الرغم من كونها أحد أكثر غنى، وتتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية، واقتصادها قوي، إلا أنها شهدت هي الأخرى تراجعًا اقتصاديًا قيمته 0.19% بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.10-ويُطلق عليها كوكب اليابان؛ فهي أحد أهم الدول المتقدمة التي حققت نجاحات ساحقة في العلوم والتكنولوجيا، وهي أيضًا تلك الدولة المشهورة بموجات التسونامي المدمرة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي، ونتيجة لضراوتها، تواجه اليابان تراجع اقتصادي بسبب التغيرات المناخية يُقدر بنحو 0.18%.جميع تلك الدول المذكورة تُعد من أهم اقتصادات العالم، مع ذلك؛ فقد تأثرت بالتغيرات المناخية، والحال أسوأ من ذلك في الدول النامية الأخرى والبلدان الأقل نموًا التي تجاهد لدعم نموها الاقتصادي.