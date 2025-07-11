ارتفاع عالمي لأسعار النفط خشية فرض عقوبات على روسيا

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.77% إلى 67.08 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.67% إلى 69.10 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وجاء الارتفاع بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه سيصدر إعلانا الاثنين المقبل بشأن ، مما أثار مخاوف من احتمال فرض المزيد من العقوبات على روسيا.وخسرت العقود أكثر من 2% يوم الخميس مع قلق المستثمرين بشأن تأثير سياسة التعريفات التي ينتهجها على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.