"التير" ينقل العراق لمراتب متقدمة بالتجارة العالمية

وقال مدير الترانزيت في طالب للوكالة الرسمية وتابعته ، أن "الهيئة باشرت بتطبيق نظام التير (TIR) في كافة المنافذ الحدودية العراقية، بالتنسيق مع البري (IRU)، مشيراً إلى أن "النظام يأتي ضمن اتفاقية موقعة مع التي تمثل الجهة الضامنة لهذا المشروع".وأضاف أن "تطبيق هذا النظام يمثل تفعيلًا حقيقياً لنظام الترانزيت، ويهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للعراق الرابط بين أوروبا والشرق الأوسط"، مضيفاً أن "الإجراءات تسير بانسيابية تامة وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة".وأضاف أن نظام التير سيسهم بنقل إلى مراتب متقدمة في مجال التجارة الدولية، كما سيساعد على تطوير قطاعي النقل والبنى التحتية الفنية واللوجستية"، موضحاً أن "المشروع يتكامل مع ، الذي تسعى إلى إنجازه ضمن خطة شاملة لتحسين واقع التجارة الإقليمية".