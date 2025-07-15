بالصورة.. انفجار في حقل سرسنك النفطي بالعراق يوقف الانتاج

وذكرت رويتر في خبر تابعته ، ان "انفجارا وقع في حقل سرسنك النفطي في ".وأضاف ان "ذلك أدى الى توقف الإنتاج"، مشيرا الى انه "لا توجد اية عن تسجيل إصابات".فيما ذكرت مصادر مطلعة اليوم ان "هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل سرسنك النفطي في ".