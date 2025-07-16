مع الإغلاق.. أسعار الدولار في بغداد

تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء 16 تموز 2025.





سعر البيع: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر الشراء: 139750 ديناراً مقابل 100 دولار. وجاءت أسعار الصرف في وفق الآتي:سعر البيع: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.