السومرية تنشر أسعار الدولار في العراق اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 20 تموز/ يوليو 2025.



سعر البيع 141250 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء 139250 دينار مقابل 100 دولار. وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.