عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.46% إلى 3373.70 دولار للأونصة.فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.51% إلى 3366.95 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" : "حقق الدولار بداية ضعيفة هذا الأسبوع، مما ترك الباب مفتوحا أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد فرض الرسوم ".وأضاف: "كلما اقتربنا من الموعد النهائي المهم في الأول من أغسطس دون ظهور أي اتفاقيات تجارية جديدة، زادت احتمالية أن يبدأ الذهب في توقع ارتفاع آخر نحو مستوى 3400 دولار وربما أكثر من ذلك".وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.18% إلى 98.30 نقطة وتراجع الدولار يجعل من الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي في الأول من أغسطس 2025، حيث يظل الأمريكي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع .