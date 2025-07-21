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عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
اقتصاد
2025-07-21 | 04:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار مع مراقبة المستثمرين للتطورات في محادثات التجارة الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.46% إلى 3373.70 دولار للأونصة.
فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.51% إلى 3366.95 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"
تيم ووترر
: "حقق الدولار بداية ضعيفة هذا الأسبوع، مما ترك الباب مفتوحا أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد فرض الرسوم
الجمركية
".
وأضاف: "كلما اقتربنا من الموعد النهائي المهم في الأول من أغسطس دون ظهور أي اتفاقيات تجارية جديدة، زادت احتمالية أن يبدأ الذهب في توقع ارتفاع آخر نحو مستوى 3400 دولار وربما أكثر من ذلك".
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.18% إلى 98.30 نقطة وتراجع الدولار يجعل من الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في الأول من أغسطس 2025، حيث يظل
وزير التجارة
الأمريكي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع
الاتحاد الأوروبي
.
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