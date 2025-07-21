آسياسيل تطلق RED – تجربة اتصال متكاملة للعوائل العراقية برصيد مضاعف وتواصل اجتماعي بلا حدود

أعلنت شركة آسياسيل الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية في ، عن إطلاق خطها الجديد كليًا RED، الذي يمثّل نقلة نوعية في عالم خطوط الدفع المسبق. تم تصميم RED لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات على حدٍّ سواء ليمنح المشتركين تجربة استثنائية ترتكز على البساطة والمرونة والقيمة المضافة، في خطوة تجسد التزام آسياسيل بتقديم حلول تتماشى مع تطلعات المستخدم العراقي الرقمية.





لمحة سريعة: ما الذي يميز RED؟



● رصيد مضاعف يصل إلى ‎ خمسة اضعاف واكثر عند كل تعبئة مؤهلة أو عند شراء حزم محددة، ويحصل المشترك على

قيمة أكبر مقابل كل دينار.

● استخدام غير محدود لوسائل التواصل الاجتماعي مجانًا ضمن الباقات المؤهَّلة، ما يتيح للمشتركين الدردشة والنشر والبث من

دون استهلاك رصيدهم الأساسي.

● خيارات مرنة للأفراد والعائلات مع مسار ترقية سلس، يتيح للمشتركين الحاليين الانتقال بسهولة إلى RED والاستفادة من

مزاياها الجديدة. شهد إطلاق RED حملةً كبيرة على مستوى ، شملت أعمال فنية متميزة. وشارك في الحملة خمسة من أبرز نجوم العراق (ألنجم ، ألنجمة ، الشاعر رائد أبو فتيان، المطرب محمود تركي، والنجم الرياضي علي جاسم) في مجالات الفنّ والرياضة والإعلام، الذين قدموا رسالة موحدة تحتفي بحرية الاتصال وتجسد روح RED المتمحورة حول إتاحة التواصل للجميع.لمحة سريعة: ما الذي يميز RED؟● رصيد مضاعف يصل إلى ‎ خمسة اضعاف واكثر عند كل تعبئة مؤهلة أو عند شراء حزم محددة، ويحصل المشترك علىقيمة أكبر مقابل كل دينار.● استخدام غير محدود لوسائل التواصل الاجتماعي مجانًا ضمن الباقات المؤهَّلة، ما يتيح للمشتركين الدردشة والنشر والبث مندون استهلاك رصيدهم الأساسي.● خيارات مرنة للأفراد والعائلات مع مسار ترقية سلس، يتيح للمشتركين الحاليين الانتقال بسهولة إلى RED والاستفادة منمزاياها الجديدة.



وجاء تصميم RED ليعكس الاستخدام الفعلي للمشتركين، حيث جمعت مجموعة من العروض والخدمات الذكية في باقة واحدة، بما يتماشى مع متغيرات السوق وسلوكيات المستخدمين، في نهج جديد لتقديم تجربة اتصال متكاملة.



وقالت چرا حسين، المدير التنفيذي لوحدة العمل التجارية لشركة آسياسيل "يمثل إطلاق RED محطةً مضيئة في رحلتنا المستمرة لإثراء قطاع الاتصال في العراق. لقد صمّمنا هذا الخط استنادًا إلى فهم عميق لتطلعات المشتركين، فمضاعفة الرصيد وإتاحة الاستخدام المجاني لمنصات التواصل الاجتماعي يضعان حرية التواصل والإبداع في متناول الجميع"

بإمكان مشتركي آسياسيل شراء خط RED الجديد أو التحويل إلى RED بسهولة من خلال تطبيق آسياسيل أو الاتصال ب *230# دون الحاجة لأي خطوات معقدة.



يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها آسياسيل لدفع عملية التحول الرقمي في العراق من خلال التوسع المستمر لشبكتها وتصميم منتجات تتمحور حول مشتركيها. وبفضل إستعدادها تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G فور إستحصال الموافقات الرسمية، تلتزم آسياسيل بتقديم خدمات موثوقة ومتطورة في جميع أنحاء العراق.



عن آسياسيل:







آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها قرابة الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.



آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة: public.relations@asiacell.com

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