وزارة المالية تعلن المباشرة بصرف رواتب موظفي كردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لقرار (550) المتخذ في جلسته الطارئة يوم الخميس 17 تموز 2025 باشرت الوزارة بصرف رواتب موظفي إقليم لشهر أيار 2025".وأضافت الوزارة، أن "صرف المستحقات يأتي بعد التزام حكومة بالقرار آنفا، بتسليم (سومو) الكميات المنتجة حالياً من الحقول النفطية في الاقليم، واستمرار التسليم تباعاً للكميات المنتجة وصولاً الى تسليم الكميات المذكورة بالقرار آنفاً وقانون الموازنة الاتحادية النافذ، فضلاً عن استلام الإيرادات غير النفطية الدفعة الأولية والبالغة 120 مليار دينار، والسير بتنفيذ جميع فقرات القرار من قبل الجهات المعنية".وأكدت الوزارة على "مواصلة تنفيذ التزاماتها القانونية والدستورية تجاه حكومة إقليم العراق طالما استمرت بالتزامها في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وقرارات وقرار مجلس الوزراء الأخير".