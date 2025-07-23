المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير "، مشيراً إلى أن "المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات".من جانبه، أوضح العلاقات الاقتصادية الخارجية، ، أن "المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في "، لافتاً إلى أن "المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في ، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب".وأضاف أن "الوزارة باشرت بالتنسيق مع لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع".