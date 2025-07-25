أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية خلال حزيران

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(882) الفاً و(613) برميلاً (ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون الفاً وستمائة وثلاثة عشر برميلاً)، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليار و(698) مليون و(21) الف دولار (ستة مليارات وستمائة وثمانية وتسعون مليوناً وواحد وعشرون الف دولار)".وأضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب بلغت (97) مليوناً و(718) الفاً و(994) برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل (946) الفاً و(741) برميلاً، أما كمية الصادرات الى الاردن فبلغت (216) الفاً و (878) برميلاً".يذكر ان ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الاجراء الشهري .