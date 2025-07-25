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أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية خلال حزيران
اقتصاد
2025-07-25 | 06:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
116 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
أعلنت
وزارة النفط
، اليوم الجمعة، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من
شركة تسويق النفط العراقية
(سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(882) الفاً و(613) برميلاً (ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون الفاً وستمائة وثلاثة عشر برميلاً)، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليار و(698) مليون و(21) الف دولار (ستة مليارات وستمائة وثمانية وتسعون مليوناً وواحد وعشرون الف دولار)".
وأضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب
العراق
بلغت (97) مليوناً و(718) الفاً و(994) برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل
القيارة
(946) الفاً و(741) برميلاً، أما كمية الصادرات الى الاردن فبلغت (216) الفاً و (878) برميلاً".
يذكر ان
وزارة النفط
ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الاجراء الشهري .
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