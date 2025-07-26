الدولار يتراجع مجدداً مع إغلاق بورصة بغداد

تنشر ، أسعار الدولار في أسواق ، مع اغلاق البورصة اليوم السبت.



سعر البيع: 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 138250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

