تصريح نيابي عن رواتب الموظفين والمتقاعدين.. ما علاقة ازمتي داعش وكورونا؟

وقال عضو في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الرواتب مؤمّنة، وأن الحكومة ملزمة بتأمينها كما فعلت سابقًا خلال أزمة (داعش) وفترة جائحة (كورونا)، ولم تُؤخّر الرواتب آنذاك رغم التحديات الكبرى". ‏وأضاف أن "الوضع تحت السيطرة والحكومة قادرة على دفع الرواتب لأسباب عدة، منها استمرار تصدير النفط بأسعار مناسبة، فضلًا عن تحسن الاحتياطي البنكي الحالي مقارنة بالفترات السابقة".‏وبشأن رواتب ، شدد كوجر على أن "الأمر يعود إلى إجراءات الإقليم وتعاونه من خلال تسليم موارده".‏