إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 30 تموز/ يوليو 2025.





سعر البيع 140250 دينار مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 138250 دينار مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.