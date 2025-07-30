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أسعار الدولار ترتفع من جديد
اقتصاد
2025-07-30 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
السومرية نيوز
- اقتصاد
ارتفعت أسعار صرف الدولار، امام الدينار بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.
سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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