مجدداً.. رسوم ترامب تجتاح الدول الأوروبية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ويتكوف يزور غزة الخميس لتقييم وضع المساعدات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535534-638896281413879269.jpg
مجدداً.. رسوم ترامب تجتاح الدول الأوروبية
اقتصاد
2025-08-01 | 02:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
بدأت أوروبا تشعر بآثار الرسوم
الجمركية
الأمريكية الجديدة بعد قرار
دونالد ترامب
دخولها حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وأخذت شركات التصدير الأوروبية تواجه تأخيرات في الشحنات، وارتفاعات في الأسعار، وتآكلاً في هوامش الأرباح، في ظل مخاوف من انسحاب بعضها من السوق الأمريكية بالكامل.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فرضت
الولايات المتحدة
رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية، في إطار حزمة أوسع من الإجراءات التي يُتوقع أن تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية. وتُعد هذه النسبة الأعلى التي تُفرض على السلع الأوروبية منذ ثلاثينيات
القرن
الماضي، رغم أنها أقل من المعدلات التي سبق أن هُدد بها.
وأكد أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن "الشركات بدأت تدرك أننا نتعامل مع معدلات رسوم جمركية مرتفعة تاريخياً"، مضيفاً أن من الصعب توقع تغيير في هذه السياسات ما لم تترتب عليها عواقب اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة.
وأشار ويلسون إلى أن
الغرفة
تشهد حالياً تأخيرات واضحة في عمليات الشحن، إلى جانب إعادة تقييم واسعة لاستراتيجيات سلاسل التوريد، موضحاً أن "مزاولة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة باتت بالغة الصعوبة، ووصلت تعقيداتها إلى مستويات لم يكن أحد ليتصورها".
وتتفاوت حدة التأثير بين القطاعات، حيث تمتلك العلامات التجارية الفاخرة قدرة أكبر على التكيف من خلال رفع الأسعار، فيما تستطيع الشركات الكبرى امتصاص جزء من الخسائر أو نقل بعض إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وإن لم يكن ذلك ممكناً بالكامل في كثير من الحالات.
وأعلنت شركات كبرى مثل "بروكتر آند غامبل" عن نيتها رفع أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية للتعويض عن تأثير الرسوم، في حين أشارت "أديداس" إلى احتمال اتخاذ خطوة مماثلة.
ويُظهر متتبع الرسوم العالمي التابع لـ"رويترز" أن 99 شركة على الأقل من أصل نحو 300 شركة رُصدت قد أعلنت حتى الآن عن زيادة أسعار منتجاتها استجابة للحرب التجارية، ويشكل الأوروبيون غالبية هذه الشركات.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد برر فرض هذه الرسوم بأنها تأتي رداً على "الاختلالات التجارية المستمرة" وانحسار القوة التصنيعية في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستساهم في جذب الوظائف والاستثمارات إلى داخل البلاد.
ويظل التفاوت في الرسوم
الجمركية
بين الدول يشكل تحدياً كبيراً، حيث تواجه مراكز التصنيع الكبرى مثل
المكسيك
وكندا والهند وفيتنام معدلات أعلى مقارنة بدول أخرى مثل
كوريا الجنوبية
أو أوروبا. وفي المقابل، تجد الشركات الصغيرة صعوبة بالغة في التكيف السريع مع هذه التغيرات، نظراً لعدم قدرتها على تعديل خطوط الإنتاج أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد بسرعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
09:08 | 2025-07-12
عراقجي: سنرد بحسم على أي عمل عدواني وهذا موقفنا من الدول الأوروبية
11:49 | 2025-06-26
مجددا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
05:56 | 2025-07-18
ترمب يبدأ إخطار الدول برسوم جمركية تصل إلى 70%
13:35 | 2025-07-04
ترامب
اوروبا
رسوم
الولايات المتحدة
الدول الأوروبية
كوريا الجنوبية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
الجمركية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار ترتفع من جديد
اقتصاد
32.9%
10:01 | 2025-07-30
أسعار الدولار ترتفع من جديد
10:01 | 2025-07-30
ضيف غير مرحب به في العراق
محليات
28.35%
12:47 | 2025-07-30
ضيف غير مرحب به في العراق
12:47 | 2025-07-30
مبلغ خيالي.. ما قيمة الشرط الجزائي في عقد دياز مع مدريد؟
رياضة
23.43%
10:35 | 2025-07-30
مبلغ خيالي.. ما قيمة الشرط الجزائي في عقد دياز مع مدريد؟
10:35 | 2025-07-30
من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً
فن وثقافة
15.32%
04:40 | 2025-07-31
من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً
04:40 | 2025-07-31
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الله يرزق من يشاء بغير حساب - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-31
كان يا مكان
الله يرزق من يشاء بغير حساب - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الله يرزق من يشاء بغير حساب - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-31
كان يا مكان
الله يرزق من يشاء بغير حساب - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
اخترنا لك
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
عالميا.. الذهب يعاود الارتفاع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر
04:30 | 2025-07-31
تركيا تعرض على العراق اتفاقية نفط جديدة: 40 مليار دولار عائدات وهذا هو هدفنا
03:50 | 2025-07-31
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:25 | 2025-07-31
أحدهما يرفع والأخر يخفض.. أسعار النفط حائرة بين مؤثرين
01:14 | 2025-07-31
أبرز المصارف العراقية التي حافظت على حجم الموجودات منذ بداية العام
13:17 | 2025-07-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.