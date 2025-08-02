بغداد "متلهفة" لما يخرج من حقول كردستان.. انتعاش نسبي في الإنتاج بعد "نكبة" المسيّرات

وقبل أيام وخلال اجتماع ، اعلن المجلس انه سيتم تسليم كمية النفط الجاهزة للتصدير حالياً والمنتجة من قبل الشركات الأجنبية إلى (سومو) لتصديرها عبر ميناء جيهان.لكن الحقول انخفض انتاجها من 285 الف الى 81 الف فقط بعد ان قررت الشركات الأجنبية إيقاف اعمالها لحين تأمين الحقول نتيجة الهجمات المكررة بالمسيرات خلال الشهر الماضي.ومن بين الـ81 الف برميل، يذهب 50 الف برميل للاستهلاك الداخلي، ما يعني لا يتم تسليم سوى 30 الف برميل يوميا فقط، لكن الإنتاج يبدو انه عاد للانتعاش مجددا حتى قبل يومين، حيث ارتفع حاليا الى 120 الف برميل يوميًا، ما يرفع حصة سومو من الكميات الجاهزة للتصدير الى 70 الف برميل يوميًا.