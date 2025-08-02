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بغداد "متلهفة" لما يخرج من حقول كردستان.. انتعاش نسبي في الإنتاج بعد "نكبة" المسيّرات
اقتصاد
2025-08-02 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
437 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
تصوب الأوساط السياسية والحكومية في
العراق
، انظارها نحو حقول
إقليم كردستان
، وسط تطلع بشوق لما يخرج من الحقول وكمياته، بعد اعلان حكومة إقليم
كردستان
قرب تسليم كميات النفط الجاهزة للتصدير الى شركة
سومو
، في الوقت الذي تضررت فيه الحقول كثيرًا بعد الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة ما أدى لانخفاض الإنتاج الى حوالي 25% فقط.
وقبل أيام وخلال اجتماع
مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان
، اعلن المجلس انه سيتم تسليم كمية النفط الجاهزة للتصدير حالياً والمنتجة من قبل الشركات الأجنبية إلى
شركة تسويق النفط
(سومو) لتصديرها عبر ميناء جيهان.
لكن الحقول انخفض انتاجها من 285 الف الى 81 الف فقط بعد ان قررت الشركات الأجنبية إيقاف اعمالها لحين تأمين الحقول نتيجة الهجمات المكررة بالمسيرات خلال الشهر الماضي.
ومن بين الـ81 الف برميل، يذهب 50 الف برميل للاستهلاك الداخلي، ما يعني لا يتم تسليم
سومو
سوى 30 الف برميل يوميا فقط، لكن الإنتاج يبدو انه عاد للانتعاش مجددا حتى قبل يومين، حيث ارتفع حاليا الى 120 الف برميل يوميًا، ما يرفع حصة سومو من الكميات الجاهزة للتصدير الى 70 الف برميل يوميًا.
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