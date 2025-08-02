الدولار يواصل التذبذب.. انخفاض جديد مع إغلاق بورصتي بغداد واربيل

سعر البيع: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 138,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 139,400 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 139,200 ديناراً مقابل 100 دولار.وكانت قد بلغت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية صباح اليوم:سعر البيع 141000 دينار مقابل 100 دولار.سعر الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار.