حديث روسي يخص إمدادات النفط بعد تهديدات ترامب

وكتب بوشكوف على "تلغرام" معلقا على منشورات تفيد باستمرار الهند في شراء النفط الروسي رغم تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم وغرامات: "بشكل عام، لا يوجد ما يعوض هذه الكميات، تغطي حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية".وأشار بوشكوف إلى أن الهند قلقة بشأن توقف إمدادات النفط الروسية، إذ قد يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار برميل النفط الخام إلى 135-140 دولارا للبرميل.وفي وقت سابق، صرّح مصدر في الحكومة بحسب وكالة "تاس" بأنه لا توجد بيانات تشير إلى توقف الهند عن استيراد النفط من روسيا، حيث تواصل مصافي النفط شرائه بناء على التكلفة وعوامل اقتصادية أخرى.وأفادت صحيفة Mint الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل رغم تهديد .وكان قد صرّح سابقا بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا لإبرام صفقة تجارية مع .