السومرية تنشر أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 3 أغسطس/ اب 2025.

بلغ سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار بلغ سعر الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

