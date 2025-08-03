"أوبك+" تمضي نحو التخلص من التخفيضات.. العراق يزيد انتاج النفط لأكثر من 4 ملايين

وقررت المجموعة زيادة إنتاجها في سبتمبر/أيلول 2025 بنحو 547 ألف برميل يوميًا، ما يعني تخلُّصها من إجمالي التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل.وتواصل الدول الـ8 -العراق، ، وروسيا، والإمارات، والكويت، ، والجزائر، وسلطنة ، وقازاخستان، بالإضافة إلى الغابون، التزامها بتخفيضات طوعية إضافية بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية عام 2026.ستُنفّذ الدول الـ8 في أوبك+ تعديلًا للإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/ايلول المقبل، من مستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس/آب 2025، وهو ما يعادل 4 زيادات شهرية، بحسب ما جاء في البيان.ووفق قرارات اجتماع أوبك+، اليوم الأحد، سيكون مستوى إنتاج النفط المطلوب من 4 ملايين و220 ألف برميل يوميًا، بينما سيبلغ مستوى إنتاج النفط المطلوب من 9 ملايين و978 ألف برميل يوميًا، وروسيا 9 ملايين و449 ألف برميل يوميًا.وستكون الإمارات قد حصلت على كامل تعديل حصصها المتعلقة بالطاقة الإنتاجية، البالغ 300 ألف برميل يوميًا، ليرتفع مستوى الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر/أيلول إلى 3 ملايين و375 ألف برميل يوميًا. والكويت مليونين و548 ألف برميل يوميًا، والجزائر 959 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 801 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان مليونًا و550 ألف برميل يوميًا.