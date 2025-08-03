الدولار يستقر في بورصتي بغداد واربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، في بورصتي وأربيل مع الإغلاق مساء اليوم الاحد.





سعر البيع: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 138,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



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سعر البيع: 139,400 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 139,300 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 138,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 139,400 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 139,300 ديناراً مقابل 100 دولار.